Siempre hay algo más, alguien más. Cuando crees que todo está dicho, todo pensado, algo nuevo surge. En lo del otro día en la Casa Blanca, también. Al parecer, el ex actor ucraniano que hoy preside la República y dirige la guerra de Putin, estaba en connivencia con los británicos y también con algunos dirigentes de la Unión Europea. Por eso provocó al vicepresidente de los Estados Unidos e hizo enfurecer al presidente Trump. Volodimir Zelenski representó el mejor papel de su vida. Fin de la cita. ¿Te has recuperado ya de la impresión? Verdaderamente no vimos lo que nos dicen que en realidad hubo pero se trató de un trampantojo muy bien urdido por el ex actor que hizo picar a los dos párvulos del gobierno norteamericano. ¿Lo de Groenlandia y Canadá es más de lo mismo? A saber lo que ya traman las inteligencias a sueldo del poder de Trump. Los mejores guionistas de Hollywood trabajan en el Ala Oeste de la Casa Blanca. Puede llegarnos cualquier cosa, cualquier de todo. Pero esto que han filtrado en las redes sociales, que Volodimir Zelenski representó un papel provocador que hizo estallar a la cúpula del poder norteamericano, en inteligencia con el gobierno británico, bueno, los ojos fuera de las órbitas. Atención, he aquí el mundo que nos llega. Al lado de esta gravedad, lo de Sánchez en España, sacando a pasear a la extrema derecha, es de risa. Como la reverencia de Abascal u Obiscal al Presidente Trump. Pura delicuescencia. Tienes cartas, no tienes cartas, es el complemento político-ideológico para explicar el mundo. Y, sobre todo, los trescientos millones de muertos de una guerra nuclear. Sin más. ¿Cuáles son los muertos nuestros y cuáles son tus muertos? Ah, eso no lo dijeron. Porque todo era así, la presidencia y la vicepresidencia apiolando a un hombre que preside un país ocupado, bombardeado y asesinado. Acusado, además, de principal responsable, si no único. Incluso del espectáculo en directo para todo el mundo. Trampantojo elevado a la máxima potencia. La mejor democracia del mundo, espejo en donde se ha mirado medio mundo, opta por el imperio, la invasión y la depredación como los viejos imperios crecieron con la esclavitud y la violencia máxima. ¿Saben sus compatriotas que eso no se consigue en el mandato que le queda? 25 años lleva Putin en el poder de Rusia de aquella manera, y ni pensamiento de abandonarlo. Quién sabe si pretende Trump la pesadilla de forzar el bicentenario constitucionalismo norteamericano para no irse del poder con el que pretende este trampantojo de la legalidad, esta ruptura completa del mundo que contribuyeron decisivamente a construir de las ruinas de la guerra.