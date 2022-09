Un tranvía de paripé

El mes de septiembre está casi listo y el tranvía de la Bahia de Cádiz, un proyecto que acumula ya casi 20 años de retraso, no se pondrá en marcha como había prometido la Junta antes de que tuvieran lugar las elecciones.

No es nuevo esto de que no se cumplan las promesas que se hacen en las elecciones. No nos vamos a asustar porque la promesa no se cumpla. Ya ha ocurrido muchas veces. Lo que parece más preocupante es que no se concretan las frecuencias de los trenes e incluso la Junta anuncia ya que probablemente no todos los trenes harán el recorrido completo.

Sería lamentable que después de casi 20 años de espera, por torpeza de unos y por los intentos de poner trabas de otros, el tranvía, algo que está funcionando bastante bien en otras ciudades, se pusiera en la Bahía de Cádiz para hacer el 'paripé', es decir, que funcionara de tal manera que no valiera como servicio público.

El tranvía proyectado para la Bahía de Cádiz tiene una gran ventaja y es que te pone en los centros de las tres ciudades implicadas, en el centro de Chiclana, en el de San Fernando y en Cádiz.

Siempre me ha parecido que este medio de comunicación tiene especiales beneficios para San Fernando, porque cruza su centro histórico, muy agradable para pasear por cierto, y te pone casi en la terraza de los bares que hay en la calle Real o a las puertas del Ayuntamiento, de la Iglesia Mayor o casi en la puerta del Museo Naval.

En Cádiz ocurre casi lo mismo y el tranvía te pone casi en el centro de la ciudad, a pocos metros de su principal monumento, la Catedral. En Chiclana también estaría muy cerca de la que a mi juicio es la mejor plaza de abastos de la Bahía, con un surtido impresionante de productos, especialmente en el tema pescados.

Si el tranvía se pone en marcha debe ser de verdad, con unas frecuencias de trenes cortas que hagan cómodo su uso para los ciudadanos. Lo contrario sería hacer un paripé, un ponerlo en marcha con desgana, para que fracase y así decir luego que se tenía razón cuando el Partido Popular, ahora en la Junta, se oponía al proyecto.

La Bahía de Cádiz no se puede permitir el lujo de que este proyecto fracase después del dineral que ha costado. Es fundamental que se apoye el proyecto con todas sus consecuencias. Los intereses de los partidos no deben estar por encima de los intereses de los ciudadanos…no vaya a ocurrir otra vez lo mismo que ya sucedió en Valcárcel, otro ejemplo lamentable de estas posturas tan bochornosas.