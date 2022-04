Se trata de respeto

JEREZ ha recuperado la normalidad con una Semana Santa fabulosa, plagada de momentos inolvidables, sentimientos particulares a flor de piel, rostros emocionados jalonados con lágrimas que salen del corazón, saetas desgarradoras y por no faltar no ha faltado ni la lluvia que mantiene a los cofrades mirando al cielo más que nunca en estos días y a los hermanos pendientes de las decisiones de las juntas de gobierno que para uno estarán acertadas y para otros no, porque nunca llueve a gusto de todos y menos en la Semana Mayor; momentos en los que el corazón muchas veces puede a la cabeza aunque aquí no se trata de juzgar porque el que la lleva la entiende y será cada hermandad la que haga su particular examen de conciencia, algunas mucho más exigidas que otras.

Se han vuelto a ver estampas singulares de cada cofradía, con hermanos, católicos, visitantes y curiosos repartidos en los itinerarios, cada uno con su singularidad, salidas y recogidas atestadas de público y menos mascarillas de las que pedían las recomendaciones sanitarias -esperemos que no haya lamentaciones en unos días- y sobre todo, muchas ganas de Semana Santa desde el portentoso estreno de La Entrega hasta los traslados de hoy, que seguro que atraen a mucha gente, todo lo contrario que el Resucitado, otra particularidad de la Semana Mayor jerezana.

Ha sido una Semana Santa, también, de contrastes: el respeto que se ha visto en la mayoría de tramos de los recorridos desgraciadamente no ha sido el mismo en otros puntos, con personas cruzando por medio de las procesiones sin esperar al final de la cofradía o la acumulación de basuras y desperdicios en el suelo -hay que ver la cantidad de altramuces que se consumen estos días en la calle- que recorren los penitentes, algunos de ellos descalzos. Esto no es nada nuevo y no se trata de ser cofrade, creyente o católico, es una cuestión de educación y civismo, como en el caso de los que aparcan los coches en las aceras sin dejar espacio para el paso de los peatones y sin pensar en los mayores y en los pequeños que van andando.

Se trata de respeto, como el que ha faltado en determinados tramos con personas poco menos que de botellón, clientes de locales -los negocios no son los culpables- que no han tenido reparos en estar de fiesta al lado de las procesiones en vez de quedarse en el interior de los establecimientos, pintando una estampa poco edificante. Lo que era el tramo de Tornería y en lo que se ha convertido...

La Madrugada también ha sido coto para los que no se han molestado en buscar un aseo y se han aliviado en cualquier esquina. Ayer por la mañana todavía quedaban restos y olores de orines en calles céntricas, otra huella de la falta de civismo que lamentablemente ha vuelto a repetirse estos días. Afortunadamente se trata de una minoría porque la mayoría, creyente o no, ha tratado con respeto a la Semana Santa. A ver si la sociedad avanza y estos episodios no se repiten o quedan reducidos a su mínima expresión.