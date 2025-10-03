Tres aniversarios

El pasado 31 de agosto Itzhak Perlman cumplió 80 años y el 11 de septiembre Arvo Part, 90. Un violinista judío nacido en Israel y un compositor cristiano ortodoxo nacido en Estonia. Cuánto les debo, cuánto les debemos, a estos dos maestros a quienes une un hondo sentido de lo sagrado.

El caso de Arvo Part es diáfano: tras su definitiva conversión al cristianismo ortodoxo ha dedicado la mayor parte de su obra a la música de inspiración religiosa fundiendo, en clave de escritura contemporánea minimalista, la tradición occidental, desde el ambrosiano y el gregoriano a la polifonía renacentista, con la música litúrgica ortodoxa.

Perlman grabó la integral de las partitas y sonatas para violín de Bach, para muchos entendidos la mejor versión no historicista; para mí, que no soy entendido, la que me inició en ellas. También grabó las arias para soprano y violín con Kathleen Battle, los conciertos para violín o el concierto para dos violines con Isaac Stern. Y Bach, existiendo tantos y tan grandes compositores que han expresado y convocado lo sagrado, es, y no solo en sus cantatas o pasiones, la voz de Dios hecha música.

El gran violinista también grabó Perlman in the Fiddler House y Perlman Live’s in the Fiddler House, dos extraordinarios discos de música klezmer, la propia de los judíos de las aldeas o shtetls de la Europa central y oriental que, mezclando folclore y elementos litúrgicos, rebosa espiritualidad gozosa o melancólica según las ocasiones y festividades religiosas en las que se interpretara. Esta raíz popular judía es tan importante para Perlman, a quien John Williams escogió para interpretar la música de La lista de Schindler, que celebró su 80 aniversario el pasado 25 de septiembre interpretando un concierto klezmer en el Beacon Theatre de Nueva York.

Como el gran violinista no ha hecho ascos a interpretar los ragtimes de Scott Joplin o a tocar con el Modern Jazz Quartet u Oscar Peterson, me permito añadir a estos aniversarios el de quien en Broadway fue Polly en The Boy Friend, Eliza en My Fair Lady y Ginebra en Camelot, y en cine Mary Poppins, María von Trapp, Millie, Gertrude Lawrence, Darling Lili o Víctor y Victoria: el 1 de septiembre Julie Andrews cumplió 90 años. Felicidades a los tres. Y a nosotros por tenerlos.