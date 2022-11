¿Cómo será la del turismo tonto?

Sevilla ha sido elegida Capital Europea de Turismo Inteligente 2023. Alborozado, el Ayuntamiento valora que esta distinción "supone un espaldarazo al modelo de gestión turística desarrollado por el Ayuntamiento de Sevilla, pues la ciudad ha sido elegida por la Comisión Europea como un caso de éxito y un ejemplo de buenas prácticas" tras presentar "como gran aval de su candidatura una novedosa estrategia de desarrollo turístico basado en la economía del visitante, donde turistas y residentes comparten los valores y atractivos del destino". También alborozado, el alcalde ha declarado que "este título consagra nuestro modelo de desarrollo turístico que es inclusivo, sostenible y sobresaliente, que ha situado al residente en el foco de la estrategia y ha preparado a la ciudad para competir y seguir creciendo en esta nueva era tras la pandemia".

Muchos interrogantes se abren. ¿Buenas prácticas? ¿Turistas y residentes compartiendo los valores y atractivos del destino? ¿Qué valores? ¿Qué atractivos? ¿Sostenible? ¿El residente en el foco de la estrategia? A ver si resulta estamos equivocados, no vemos lo que vemos, no vivimos lo que vivimos y resulta que el centro histórico no está masificado por el turismo, las charangas y griteríos que acompañan a las alegres despedidas de solteras, solteros y solteres no existen, los comercios de proximidad no han ido cerrando uno tras otro para ser sustituidos por los de servicios de nutrición, hidratación o recuerdos para turistas, las calles no se han peatonalizado para llenarse de veladores, los pisos turísticos no se han multiplicado y el Ayuntamiento no se ha visto obligado a lanzar -según sus propias palabras- "una campaña de concienciación y sensibilización entre los usuarios de viviendas y apartamentos turísticos para promover la convivencia con los residentes, un adecuado uso de los espacios públicos y el cumplimiento de las normativas municipales" en la que pide a los turistas que no se meen en las calles y no las guarreen tirándolo todo por los suelos, no tiendan la ropa en balcones y ventanas, no tiren papeles, restos, mondas, latas y botellas tras hacer picnic en calles y plazas y no escandalicen a los vecinos por las noches.

Sobre todo se abre una interrogación nacida, lo confieso, de la pura curiosidad: si Sevilla es elegida Capital Europea de Turismo Inteligente, ¿cómo será la del turismo torpe o tonto?