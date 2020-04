En la UCI del Hospital de Jerez “Sí estamos preparados”

Mi nombre es Anselmo Gil Cano y trabajo como médico especialista de UCI en el Hospital de Jerez desde hace 31 años. Tras leer el artículo publicado en este periódico en referencia a la “crisis del coronavirus en Jerez”, me gustaría expresar mi opinión para contrarrestar los efectos negativos que hayan podido causar en la población del área sanitaria de Jerez otras opiniones manifestadas en este medio, pues considero desafortunado que informaciones tan relevantes en este momento sean publicadas sin ser contrastadas.

Se ha planificado la expansión de la UCI de forma progresiva, según se vaya necesitando, hasta llegar a duplicar su capacidad actual, contando con todo el material de soporte necesario para atender a este incremento. Quiero precisar que los nuevos respiradores que estamos ya utilizando no proceden de clínicas veterinarias, sino del área de Anestesia de este Hospital. En estos momentos, disponemos ya de 30 camas de UCI con sus correspondientes respiradores para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus, y 9 camas más para el resto de los pacientes de UCI. Si desgraciadamente se sobrepasara esta dotación, hay un plan de contingencia que prevé la incorporación de 10 camas más de UCI.

Somos profesionales de la salud y el trato humano es una de nuestras mayores prioridades, más en situaciones tan serias de aislamiento como las que condiciona esta enfermedad. Por ello, considero que hacer afirmaciones en prensa tan descarnadas como: “nos traen a los pacientes como si fueran trozos de carne y ahí te las apañes como puedas”, “en UCI tenemos claro que sin equipos de protección no entramos en los boxes. Se morirá el primero, pero seguro que así no se mueren más por falta de material”, no solo son alarmistas e irresponsables, sino que faltan a la verdad y alientan el miedo, la desconfianza y el desaliento de los pacientes y las familias que se ven afectados y que tan mal lo están pasando.

La situación actual en nuestra UCI es mucho más estresante y compleja de lo habitual, necesitamos más recursos humanos y de material, pero confío en que, en la medida de lo posible, contaremos con ello. Desde mi humilde opinión quiero hacer un llamamiento de tranquilidad y calma, tanto a los profesionales de la UCI como a la población del área sanitaria de Jerez, porque creo que, a pesar de la gravedad de la situación, sí estamos preparados. La crisis que estamos atravesando requiere de nuestros esfuerzos y actitud, que debe ser positiva en todo momento, a pesar del cansancio y la frustración que supone vivir algo que nunca imaginamos que iba a suceder.

Necesitamos vuestros aplausos, vuestra confianza, más recursos para salir adelante y convencernos de que sí estamos preparados.