La última Nochebuena

La Nochebuena es para sentarse a la mesa con la familia, echar de menos a los ausentes y recordar lo que se está celebrando. Para los cristianos la Navidad es el encuentro de Dios con su pueblo. Es una fecha señalada en el calendario porque el nacimiento de Jesús sigue aportando al mundo una luz capaz de transformar los corazones de quienes le contemplan. En su mirada inocente encontramos un asomo de esperanza en las dificultades y una tregua en las batallas que llevamos dentro de nosotros mismos. Cuántas pesadumbres se diluyen solo con verle dormir tan plácidamente en el pesebre.

Son muchos los cuestionamientos que suelen llegar en una noche así. Yo me pregunto, a manera de barómetro, cómo tengo el amor al prójimo, la comprensión del dolor ajeno, la ayuda desinteresada o el perdón a quienes me han dañado. También repaso mi vida. Pienso si será mi última Nochebuena, si he aprovechado debidamente las oportunidades que se me han brindado y si he sido capaz de repartir trocitos de dicha entre quienes me rodean.

Miro mi entorno. Abrazo con vehemencia a mis hijos y les hago partícipes de los cuentos que me ha revelado la vida. Rememoro los días en que vinieron al mundo y pronuncio sus nombres despacito para que mis labios se los aprendan de memoria y los sigan pronunciando en la eternidad. Detengo mi andar en el amigo enfermo que se desespera, que no acepta que las despedidas también pueden estar marcadas por la alegría y le susurro un adiós que es más bien un hasta pronto.

Descifro mis éxitos y mis fracasos, los primeros me han dado satisfacción, pero es de los segundos de donde he obtenido la materia prima para trazar rutas, tender puentes y caminar hacia lugares inesperados en donde he encontrado una manera diferente de sentirme bendecida. Porque es precisamente aquello que no he planeado lo que ha forjado mi existencia, lo que ha domado mis impulsos, lo que me ha obligado a luchar, lo que me ha enseñado a distinguir al amigo del traidor, al justo del necio y al lucero de la oscuridad. Feliz Navidad.