'Now and then' no emociona. Al menos a mí no. Sencillamente, no es una gran canción. Eso ya debería de ser motivo suficiente para atreverme a emitir un veredicto tan severo y contundente. Para colmo, tras ella se esconde un turbulento abanico de corta-pega, inteligencia artificial y vete tú a saber qué trucos modernos más.

Por si fuera poco, el entramado comercial de Apple anunciando a bombo y platillo a todo el planeta "la última canción de los Beatles", me hace disipar mis dudas, si es que a estas alturas quedaba ya alguna. La más que estudiada jugada comercial quedará rematada con la consabida ampliación de los sagrados álbumes rojo y azul, para de golpe y porrazo, ser convertidos en triples vinilos. Todo ello con la vorágine navideña a la vuelta de la esquina. Nada puede fallar. O al menos, eso es lo que deben de pensar los que más se beneficien de los pingües beneficios obtenidos ante una más que estudiada e infalible operación de marketing.

Hace años, décadas diría yo, que la música dejó de ser lo más importante. Los propios Beatles no fueron separados por Yoko, sino por sus finanzas y el monstruo empresarial que ellos mismos habían creado. De repente, esos cuatro músicos dejaron de ser corazón. Y es ahí cuando realmente todo terminó. La estrategia no es nueva. Hace años fuimos testigos de la resurrección de temas como 'Free as a bird' o 'Real love'. Maquetas inconclusas que el propio Lennon había dejado a medio hacer y que serían rescatadas para un proyecto tan ambicioso como 'Anthology'. Corrían los años noventa. Aquellas dos canciones complementaban a la perfección la exquisita serie documental sobre el grupo. 'Now and then' nos pilla desprevenidos y llega sin venir a cuento de nada en concreto, o al menos eso creo.

Paré en la carretera para escucharla. Tal y como hacían los propios Beatles muy en sus comienzos cuando sabían la hora exacta a la que iban a emitir alguna de sus primeras grabaciones por la radio. La idea me pareció muy romántica. Escuché unos acordes al piano y después la mágica voz de Lennon. Contuve la respiración. Era hermoso. Después llegó un giro melódico que no esperaba. Mejor aún. Todo encajaba a la perfección. Comencé a ilusionarme. Tan solo faltaba el puente de la canción y estaría hecho. Solo un poco más. El pequeño detalle que convierte a una canción en obra de arte. Llamémosle magia. De eso los Beatles sabían bastante. Me agarré al volante pidiéndole al universo un estribillo emocionante. De repente, Ringo redobló y todo mi mundo de fantasía se vino abajo. Cayó como un castillo de naipes. Escuché un poco de relleno, mucha paja y poco más. Aquel middle eight no hacía justicia a los los dos versos iniciales. Más aún. No llevaba a la canción a ninguna parte. Me dejaba totalmente a medias. Quedé desencantado. Quedaba la opción de volver a oírla confiando en que todo hubiera sido una especie de espejismo.

Mucho me temía que no. Y así fue. Las cartas ya estaban echadas. Siempre he sido un completo fan de las canciones perfectas y solo con ese primer intento supe de inmediato que no estaba ante una de ellas. Tal vez porque han sido miles durante toda una vida. Es como que uno ya sabe a ciencia cierta de qué va el rollo. Muchos de los que ahora leéis esto me conocéis de sobra.

Sabéis que me hubiera encantado que fuese de otra manera ¿Qué más puedo decir? 'Now and then' no tiene nada que ver con las canciones eternas de los Beatles. Me atrevería a decir que ni siquiera con los Beatles. Solo es mi opinión. Nada importante. Me gusta que a muchos de vosotros sí que os emocione. Os envidio. Estoy más que convencido de que "entonces no era como ahora". Pero bueno… al menos es bonita.