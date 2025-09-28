Una universidad que crece

La Universidad de Cádiz ha iniciado ya de manera oficial un nuevo año académico. A pesar de los problemas de financiación del sistema educativo público y la dificultad que supone mantener una universidad con cuatro campus repartidos por toda la provincia, un caso único en España, la UCA se mantiene fuerte. Es una de las líderes en atracción de estudiantes extranjeros y sigue ampliando sus títulos. Este curso ya introduce en su sistema ocho nuevos.