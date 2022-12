Los usos partidistas

No hay partido político que no lo haga. Si hay un acto del Gobierno central o de Diputación, este se llena de cargos socialistas, tengan o no que ver con la institución o la convocatoria. Y lo mismo ocurre con el PP, que también acude en masa a todo lo que lleve el sello de la Junta de Andalucía. En ello también han caído otras formaciones cuando han tenido oportunidad de tocar gobierno. Sin embargo, la realidad es que este comportamiento solo tiene un objetivo: conseguir la fotografía. El problema es que esa actitud acaba cercenando la imagen y credibilidad de las instituciones públicas, que son de todos.