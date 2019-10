¡toontoo, que eres toontoo! No, no se ofenda, no va por usted. Va por el carajote que ha hackeado la informática del Ayuntamiento de Jerez para pedir un rescate ¿Se pude ser más tonto? De cómo joder a los demás sabrá mucho, pero debería leer de vez en cuando El Diario para saber que el Ayuntamiento es campeón de los tiesos. ¿Y quiere que le paguen para desbloquear el sistema? ¡Anda ya jilón!

Para colmo, tenemos otro hacker. Se ha descolgado el consejero de Economía dejando claro que no habrá ni un duro para el tan cacareado proyecto de Centro del Motor. A mí, más que la noticia, me molestó enormemente el tono en que lo dijo. Parecía que había ganado una batalla. Le faltó decir... ¡y para Jerez, ni un duro, ea! Pero lo más grave es que dice que no se presenta a fondos europeos porque es ruinoso, y que ya el gobierno anterior lo había manifestado así. Alguien está mintiendo en todo esto, pues el vice de la Junta proclama cuando se acerca por aquí, que se reconducirá y se hará. Los partidos discuten sobre la fecha en que debía presentarse el proyecto y unos dicen que hay plazo y otros que no. ¿Se puede saber qué están esperando para presentar ante los medios el proyecto y que podamos comprobar que es cierto que se ha hecho? ¿Por qué la Junta no muestra los estudios económicos que avalan que el centro no es viable económicamente? Si no hay proyecto, ¿cómo saben que no es viable? En fin, que de nuevo Jerez rememora su historia. Durante años se dijo que Jerez era una isla rodeada de capullos para señalar el aislamiento al que nos sometió el Gobierno del puño y la rosa. Ahora es peor; los capullos ni siquiera tienen rosas.Me pregunto.. si hay un circuito, si hay posibilidad de instalar empresas, si lo que hay es que reconducir el planteamiento económico ¿en lugar de decir que no se piden fondos europeos, por qué no se trabaja en hacerlo viable? Señor consejero... ¿y usted 'pa' qué sirve?