EL “Cuarto Círculo” es el de las circunstancias, entendiendo por éstas las situaciones, contextos o vicisitudes con las que nos podamos encontrar en la vida -no a las que pudiésemos llegar por lo hecho o no hecho-; si nos permiten, y en esta ocasión, querríamos distinguirlas, en ciertos matices al menos, de “la circunstancia” de Ortega, ésta no excluye en la que nos podemos encontrar como consecuencia directa de nuestras elecciones, las otras, a las que ahora nos vamos a referir, no van a depender de nuestras anteriores decisiones, son, si podemos expresarlo así, las que, sin mediar acción responsable directa e inmediata por nuestra parte, “nos caen encima” pero no precisamente por azar.

Pues bien, si las circunstancias que someten a las personas son, digamos, negativas, continuadas y persistentes con intensidad no soportable -decimos “no soportable” ajustando el término a la templanza y capacidad de resiliencia que cada uno de nosotros posea- y durante demasiado tiempo -entiéndase por “demasiado” aquella medida que el particular carácter y la fortaleza del afectado del que se trate pueda sobrellevar sin sufrir grave deterioro en su estabilidad mental, afectiva o sentimental-, la existencia se vuelve un suplicio para el que se encuentra en este, ni buscado ni merecido, escenario.

“Aprenderás que no importa en cuantos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles”, escribió William Shakespeare; nos tomamos la licencia -con todo respeto- de acomodar el proverbio a la circunstancia que nos ocupa, y diremos: “sufrirás cuándo compruebes que no importa en cuantos pedazos se haya roto tu corazón, porque el mundo no se detendrá a recogerlos”; lo hacemos así para incidir en dos aspectos que consideramos importantes para los “condenados” que padecen en este “Cuarto Círculo”: el primero es que una de las peores, y más nefastas, entre las condiciones que se adhieren al dolor que sufren las almas de aquellos a los que en verdad se les rompió el corazón, es el vacío, frío y sin esperanza, impuesto por la tiranía de una soledad que obliga; y segundo, que no hay remedio pronto para la desolación que los abate, sólo, en el menos malo de los casos, el tiempo será capaz de atenuar, que no sanar, el destrozo que ya habrá para siempre trastornado el devenir de quienes hasta allí hayan llegado.

Todos, unos más y otros menos, podemos soportar inconvenientes, sobrellevar, de mejor o peor grado, molestias, tolerar contrariedades, resistir adversidades, o aceptar ciertas fatalidades; pero hay una gruesa línea, de color angustia, que si nos vemos abocados a traspasar, veremos cómo se rompen esencias, se desquician las formas y nos descompone por dentro. No hay posible vuelta a un ayer semejante al que vivimos, jamás sentiremos del mismo modo en el que lo hicimos, tampoco el mañana será el que hubiese sido ni nosotros seremos los que, de no haber pasado al otro lado del surco al que nos hemos referido, habríamos llegado a ser; no necesariamente suponemos que sea ni peor ni mejor, esto va a depender de factores en los que no vamos ahora a entrar, pero si afirmamos, con rotundidad, que será diferente.Somos frágiles, deberíamos no olvidarlo con la necia facilidad con la que lo hacemos; somos, también, bastante presuntuosos, a menudo, con mucha más frecuencia de lo que la humildad y la prudencia aconsejan, nos pensamos muy por encima de lo que la siempre cruda pero leal realidad nos grita, a voces, y recuerda a cada instante, ignoro cual pueda ser la razón -debe no ser otra, más que la inabarcable vanidad que nos caracteriza- que nos lleva a creernos dueños de una superioridad tan ridícula como ausente; y somos, sin lugar a duda consistente alguna que pueda rebatirlo, estúpidos, muy estúpidos, no veo necesario argumentar sobre esta certeza irrefutable: sólo tienen que salir de casa, en ocasiones ni esto hace falta, observar, escuchar, calibrar, contrastar, pensar en lo acontecido y... de modo irremediable, se echarán, sin más preámbulo, a llorar como descosidos, tan penosa es la situación, tan sombría la permanente obcecación, tan desoladora la mediocridad latente. Si no fuésemos tan insoportablemente cretinos, aprenderíamos, al menos, de los errores consustanciales con nuestra humana condición; sacaríamos buen provecho de fallos, equivocaciones, pifias y traspiés cometidos; enmendaríamos, en parte al menos, vanos orgullos y ridículas prepotencias, groseras presunciones y vanidades grotescas; evitaríamos la deslealtad, intentaríamos la humildad y renunciaríamos, por siempre, a la traición; pero no es así como somos: somos estúpidos.

De modo y manera que en lugar de ayudarnos para soportar tragedias, apoyarnos para sobrellevar calamidades, unirnos para resistir infortunios, o abrazarnos cuando la desdicha llega; campa, cada cual por sus santos respetos, mirándose al ombligo propio en lugar de al corazón ajeno; nos pensamos “especiales”, incluso “únicos …”, sin reconocerlo por pudor, dónde lo hubiere, nos suponemos quasi indispensables, nos creemos distintos, puede que hasta mejores … no tenemos remedio, no uno que esté al alcance del más común de los mortales.

Entre tanto, ahí afuera, las nubes se van volviendo cada vez más oscuras … hasta negras, saturándose, a reventar, de una carga que terminará por caer sobre todos nosotros, responsables directos o por denostable dejación, de los venenosos vapores que terminarán en la lluvia sucia que caerá y nos empapará.

Habrá a quien le caiga el chaparrón completo, será a los que terminen en el “Cuarto Círculo”, y a quien apenas si se le mojen las ropas: ni los unos ni los otros por mérito o demérito propio ni tampoco por azar, tan sólo porque los primeros pasaron por donde no debieron cuando no deberían haberlo hecho, y los otros no.