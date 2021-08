El valor de la uva

HACE unos días comenzaba la vendimia en el Marco de Jerez, una de las más tempraneras que se recuerdan. Los tradicionales primeros días de septiembre han dado paso a los del mes de agosto, mes desde hace ya varios años, para la recogida del fruto de la vid. La vendimia de la Palomino Fino (y de las variedades Moscatel y Pedro Ximénez en menor cantidad) supone el inicio de todo en los jereces. El punto de partida de los vinos que disfrutaremos varios años más tarde. Y en todo esto, hay una clave fundamental. La calidad de la uva. No quiero – ni mucho menos – desprestigiar el enorme trabajo de los viticultores jerezanos, que mantienen viva la labor que tantas generaciones nos precedieron en el cultivo de las viñas. Ahora bien, Jerez debiera plantearse una regularización en la vendimia, trabajada por la calidad de la uva y no por la cantidad. Prestigiar el fruto del que nacen nuestros vinos elevará el nivel de estos en el producto final. No puede costar lo mismo el precio de una uva a un buen nivel baumé, y cultivada con el mayor mimo así como bajo unos estándares de excelente calidad, que otra que no cumple estos requisitos.

Pero actualmente en el Marco – en la mayoría de los casos – es así. Se paga por peso. Independientemente de su calidad, y esto es una pena. Jerez tiene una de las mejores zonas para el desempeño del viñedo, gracias a su calidad del terruño, su albariza, su mineralidad, su altura, los vientos Atlánticos o las horas de sol. Todo hace que se den las condiciones idóneas para trabajar una uva excelente y asimismo elaborar vinos de una calidad exquisita. Del precio de la uva, mejor no poner calificativos, porque cualquier comentario se me antoja corto por su desprestigio al viticultor. Es una vergüenza el precio por el que se paga el kilo de uva, cada año más bajo. Por eso, creo que si apostamos por la búsqueda de la máxima calidad de la uva del Marco de Jerez, pagando más a mayor calidad de la uva, estaremos poniendo la primera piedra para poner en valor la tierra única que tenemos y el fruto del que nacen nuestros vinos.