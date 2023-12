Cuándo piensa Abascal que el pueblo español se decidirá a cumplir su fuerte anhelo de “colgar por los pies al presidente del Gobierno”? ¿Cree el líder de Vox que la gente esperará a recuperarse de haberse dejado una buena parte de su dinero, sus energías y hasta su buen humor en las tumultuosas aglomeraciones que han acompañado el puente de la Constitución? ¿Tal vez a que pasen del todo las entrañables fiestas y desaparezca este anhelo colectivo de gastar, consumir, pasear, sentarnos en restaurantes viajar, y todos esos arranques que nos dan cuando estamos sin dinero?

Ese acontecimiento revolucionario en el que la masa, harta de todo un comportamiento tiránico y guiada por la Libertad en persona, como si fuera un cuadro de Delacroix o una película de Eisenstein, asaltará la Moncloa y sacará a empujones a Pedro Sánchez para exponerlo cabeza abajo a la eterna vergüenza pública, ¿tendrá lugar después de Carnavales? ¿O ya puestos y para evitar parones, el pueblo español esperará a que pase la Semana Santa y sus otras crucifixiones?

Yo más bien pienso que, ya que nos metemos en seguida en las Ferias que jalonan el territorio español, y sobre todo el andaluz, en primavera y que a continuación hay que hacer la anual visita a la Virgen del Rocío, y que con los rocieros y capillitas no se puede contar para nada que no sean sus particulares devociones en sus determinadas fechas, tampoco va a ser posible antes del verano. Y con la canícula, la verdad, si casi es un delito convocar unas simples elecciones porque está todo el mundo de crucero o haciendo el camino de Santiago, cómo vamos a poner en marcha una revolución popular, con la calor. Además, que los niños querrán ir a la playa, y los niños son sagrados. En fin, que no va a ser posible ese alzamiento nacional, por mucho que a sus promotores Julio se les antoje un mes muy apropiado para eso.

Creen esos profetas del odio que es una buena idea ejecutar a un presidente, mientras algunos de sus vergonzantes acompañantes se conforman con que salga de España “en un maletero”, suponemos que vivo. Dice otro de sus orates, el señor Mayor Oreja, que el país se desliza en una pendiente suicida propiciada por comunistas y capitaneada por ETA, pero la televisión muestra multitudes abarrotando calles céntricas de las capitales, portando bolsas de tiendas multinacionales y con cuernecitos de renos en la cabeza. Pero en cuanto pase todo esto, seguro que nos vamos a enterar.