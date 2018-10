¿Qué van a hacer?

La tragedia de Mallorca ha vuelto a abrir el debate sobre las consecuencias de haber construido de una forma feroz viviendas en zonas anegables. Tras este devastador suceso, ya es hora de que las administraciones actúen con la responsabilidad que exige evitar una nueva desgracia, pues si hay algo que ha vuelto a quedar claro es que cuando la fuerza de la naturaleza pide paso por un territorio que le pertenece no hay manera de detenerla. Basta con recordar los últimos temporales que han azotado a la provincia, llevándose por delante construcciones en zonas que le fueron usurpadas a la costa y que de nuevo han vuelto a levantarse en las mismas playas. Las administraciones gastan ingentes cantidades de dinero en cubrir las pérdidas, pero ¿cuánto invierten en una solución definitiva que garantice la seguridad de las personas que viven en zonas inundables? Quizás no interesa, porque deben decirles que ahí no pueden estar a pesar de haber hecho antes la vista gorda. Esta vez hemos vuelto a ver cómo doce personas han perdido sus vidas y cómo un pueblo ha quedado destrozado por estar donde no debía. Tras lo ocurrido en Sant Joranc se han conocido informes que alertaban de la posibilidad de lo sucedido, estudios que no sorprenden viendo a diario las terribles consecuencias del cambio climático. El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, recordaba la semana pasada que hay 45.000 viviendas construidas en suelos inundables. En el caso de Jerez son casi 1.500 en los márgenes del Río Guadalete, al que se le mira con mucho temor cada vez que se anuncia una crecida por lluvias torrenciales. Ya es hora de que los partidos dejen a un lado lo políticamente incorrecto, cuando se trata de decirle a unos vecinos que tienen que abandonar sus hogares por seguridad y den solución a un problema de ordenación urbanística. Hacer cumplir la ley es una obligación, pero, sobre todo, una responsabilidad, ya que de lo contrario sería una imprudencia. Ahora que estamos en año electoral, esperemos que los programas incluyan cuál es su propuesta para las viviendas de las zonas anegables del Guadalete. Los vecinos lo agradecerán.