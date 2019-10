¡Ya está aquí el verano!

La tradicional cena de los Reyes Magos se celebrará el 16 de noviembre. Si, en noviembre. Justo el mismo día que se celebra el día internacional del Flamenco. Otro acto más. Flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad y sus derivados... No hemos inaugurado la temporada del mosto. No ha comenzado el mes de noviembre y ya no hay sitio para reservar comidas de Navidad ni suficientes artistas buenos para organizar una zambomba porque afortunadamente hay mucha demanda.

Jerez tiene un sello propio y exclusivo para celebrar la Navidad y se están viviendo unos años muy buenos. Esperemos que podamos crecer ordenadamente y no se sobredimensione. Mantener la calidad artística y la cantidad de intervinientes es primordial. Así se podrá defender el precio.

No ha terminado el mes de octubre y ya hay problemas para encontrar un buen sitio para celebrar las primeras comuniones.

El pueblo está asustado por una panda de malnacidos quemando su propia ‘ciutat’ y los cuerpos de seguridad del estado tragando lo intragable para que los políticos no salgan movidos en la foto internacional. Tiene hasta su lógica pero el coste es muy alto. Estamos más estresados y más nerviosos que un testigo falso. Así es, por un lado se anuncian tiempos adversos en la economía y por otro lado existe una frenética carrera por vivir, celebrar, reservar espacios de ocio.

Toda una alegría para la ciudad de Jerez en las fechas que se avecinan y que cada año se adelantan más. Parece como si en el mes de diciembre ya no se pudiera celebrar nada o es muy difícil. Los movimientos se orientan para evitar sufrir aglomeraciones y sobre programaciones- como ya vivimos este verano con los espectáculos ‘bipolares y bianuales’-. De este modo se adelantan al mes de noviembre los actos navideños como zambombas y como también comidas de colectivos y empresas.

Como sigamos así, en el mes de enero “lo que viene siendo para Los Reyes” nos vamos a enterar que hay ‘overbooking’, que están todas las sombrillas reservadas en Piscinas Jerez y vaya ud condió.