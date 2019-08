El verano que vivimos... en la templanza

Ha comenzado un mes de cine en Jerez. No se recuerda ninguna vez en la que hayan coincidido dos grandes producciones en la ciudad. La película 'El verano que vivimos' y la serie 'La templanza' se van a rodar simultáneamente en escenarios muy parecidos y en ambos trabajos Jerez será protagonista común. El primero es un proyecto de Bambú Producciones, Atresmedia Cine, La Claqueta y Warner Bros Entertainment. El segundo, de Boomerang y Atresmedia Studios, que se podrá ver en Amazon Prime Video.

Entre todos ellos van a mover figurantes, equipos técnicos, empresas auxiliares, artistas, caterings, servicios... Ya lo vienen haciendo desde hace meses preparando el aterrizaje de los equipos de rodaje. Se nota. Y más que se debe notar.

Pero, además de todo ello, quienes traen estos rodajes hasta Jerez van a mover en los próximos meses algo más importante como es el nombre de la ciudad, un intangible que no tiene precio. Ambas producciones, película y serie, tienen como eje del relato a Jerez y también al jerez, uno de los vinos más universales que sigue esperando que el cine le rinda un tributo mucho más que circunstancial o puntual, como bien sabe el investigador José Luis Jiménez, que tiene contabilizadas todas y cada una de las copas de este vino que han aparecido en el celuloide desde los hermanos Lumière. Ya es hora de que el jerez sea protagonista y además en su contexto.

No pueden llegar en mejor momento estos rodajes, en los que las estrellas del cine y la televisión coincidirán, por ejemplo, con las del Tío Pepe Festival, uno de los principales acontecimientos del verano que comienza este miércoles con muchos de los principales artistas musicales del mundo. La cita en las bodegas González Byass no sólo se consolida sino que ha creado un modelo de excelencia y es uno de los proyectos enoturísticos más valorados de nuestro país. No es casualidad el próximo Sherrymaster de esta bodega incluya un paseo en coche de caballos con la escritora María Dueñas, autora de 'La templanza', descubriendo los lugares de Jerez que aparecen en su novela.

Los rodajes se extenderán a buen seguro a los días de vendimia, allá por septiembre, con las fiestas en las que se celebra la llegada del vino nuevo y a las que todos, Ayuntamiento y empresas, deben seguir dando cada vez más realce.

En nuestras manos está que quienes las próximas semanas trabajarán en Jerez para la pequeña y la gran pantalla se lleven la mejor impresión posible, lo cuenten y vuelvan. No sólo es la clave del turismo, también lo es de la economía. Ojalá que desde ahora se hable mucho de Jerez por estas historias, por sus rincones y vinos únicos, por la amabilidad y hospitalidad de sus gentes. Tal vez el cine nos devuelva la autoestima perdida y sirva para que los propios jerezanos valoremos más y mejor lo que tenemos. Cámaras, luces y acción para que este verano que vivimos nos dé la templanza necesaria para empezar ese camino.