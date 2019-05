Sin vergüenza y con veneno

Hace días surgió la polémica por la exposición presentada en la Galería de la Presidencia del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, titulada "Máculas sin remedio" que acogió un cuadro que lleva por nombre "Con flores a María" de la autora Charo Corrales, que muestra una indigna imitación de la Inmaculada de Murillo en donde la figura de la Virgen aparece semidesnuda y masturbándose. Inmediatamente hubo reacciones en contra para exigir que la obra se retirara por considerarla una ofensa contra los sentimientos religiosos. El cuadro en cuestión terminó siendo removido porque alguna persona, ofendida tal vez en lo más profundo de su ser, no dudó en rasgar el lienzo de arriba abajo.

Además de ser un insulto, la obra como tal no trasciende, no sublima los sentidos, no aporta nada. Está claro que nadie iluminó a la creadora ni la proveyó de sabiduría, una muestra de que el duende artístico estuvo ausente. Es necesario preguntarse lo que quiso decir la autora con esa imagen tan soez. Habría que explicarlo y cuando el arte tiene que explicarse, deja de ser arte.

Sin embargo, es un hecho que la autora es libre de pintar a mujeres masturbándose, podría, por ejemplo, haber pintado a su madre o a su abuela. Pero a la única que no podía pintar es a la Virgen, que para los católicos es el símbolo máximo de pureza, pero no tuvo ni la agudeza, ni la inteligencia, ni la empatía, ni la sensibilidad para percibirlo. A mi parecer prevaleció la ignorancia, el mal gusto y la falta de respeto.

La libertad de expresión no es un libro abierto en el que cada uno puede plasmar lo que le plazca, tiene límites muy concretos entre los que se encuentra el no ofender aquello que para los otros es sagrado. Se puede pensar de muchas maneras, se pueden practicar diferentes religiones, se pueden defender distintos puntos de vista, se puede vivir de formas diversas, pero siempre respetando al otro, sobre todo cuando ese otro no ha hecho nada para ser agraviado.