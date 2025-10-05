La vía andaluza... en Madrid

El balcón
Ignacio Martínez
Una paz precaria
El catalejo
El debú editorial del presidente andaluz es un conjunto de reflexiones políticas y personales de sus años en San Telmo y en la oposición “que fueron muy duros”. El libro se titula ‘Manual de convivencia. La vía andaluza’ lo que ya es toda una declaración de intenciones. ¿O no? Porque el libro se va a presentar el 29 de octubre en Madrid por la mañana... y en Sevilla por la tarde. ¿Será que considera más urgente llevar la vía andaluza hasta la calle Génova? ¿O se estará refiriendo a la Puerta del Sol? Sí, allí donde manda Ayuso.
