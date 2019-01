La vida que aún tienen las cabinas de teléfono de la ciudad

Aunque puede parece que no se usan o no hacen falta, nunca sobran las cabinas de teléfono, por lo que pueda pasar. Todavía hay muchas personas que hacen uso de ellas, como la joven de la imagen, que hace una llamada desde una de las casi inexistentes de estas cabinas que siguen en pie en Jerez. A comienzo de año se anunció que se iban a retirar las que quedaban pero al final parece que las han dejado de momento. Otra forma de comunicarse que no debería desaparecer, a la que no se le agota la batería como a los móviles.