Estamos a solo dos años de que la Bendita Imagen de Nuestra Señora de la Estrella sea coronada canónicamente en la S.I. Catedral el día 14 de octubre de 2023. Algo esperado, deseado y querido, no sólo por mi ni por toda mi familia, sino que al igual que una inmensa de la mayoria de los hermanos de nuestra Hermandad.

Puede parecer mucho tiempo para algunos y muy poco tiempo para otros, según se esté de un lado o de otro. Para un cofrade de la Hermandad de la Estrella, parace que es mucho tiempo, pero si en cambio este cofrade tiene responsabilidades de gobierno en la Hermandad, ya no parece tanto, sino que está a la vuelta de la esquina y que el tiempo corre que vuela.

Para los cofrades en general de la ciudad creo que tambien les parecerá que es mucho tiempo el que queda. Diferentes puntos de vista, según el lado del que se está.

Pero lo que si es cierto que, para mi concretamente, desde el mismo momento en que tuve conciencia de la tracendencia e importancia de un acontecimiento de este tipo para un cristiano, un cofrade, un devoto mariano, era algo que deseaba profundamente y que ocurriera cuanto antes y que, anque siempre decia que cuando Dios quiera (aunque es la verdad mas absoluta y no es más que una muestra de nuestra fe en Dios), en mi interior siempre me decia que no podia ser que la voluntad del Creador no fuera otra que el glorificar el nombre de la Madre de Dios a través de cualquiera de las advocaciones. Pero la realidad era que, a veces nuestra débil fe nos hiciera crear una inquietud en despejar nuestra duda de que si Dos permitiria que pudidesemos conocer este glorioso acontecimiento de la Madre de Dios, de nuestra Santísima Virgen de la Estrella verla coronada canónicamente con la presea que donaran sus cofrades lasalianos.

Mi inicial contacto con esta Bendita Imagen de la Virgen Maria viene desde los 10 años, cuando yo, alumno del colegio (casi siempre andaba por alli por todos los rincones) veia llegar de manos de unas personas, para mi entonces muy mayores, a una imagen de la Santísima Virgen (entonces no concía ni el nombre). Pero desde entonces quedé prendando, enamorado, ilusionado de Ella, de su preciosa cara, a pesar de que, aún siendo un niño, ya podía intuir lo que la Santísima Virgen esperaba de nosotros, los alumnos de La Salle, que no era otra cosa que glorificar a la Madre de Dios.

Hoy, casi sesenta años después, no solo sigo igual que entonces sino todavía teniendo todo ello muy presente y aumentando mi devoción hacia Nuestra Señora de la Estrella. Mi fe en ser abogada de nosotros, en ser la mediadora ante su Hijo Jesucristo, en ser la que nos escucha y alcanza los ruegos y peticiones de los cofrades lasalianos, de familia, es de forma ilimitada. Pero no sólo de ellos sino de toda la ciudad de Jerez, que ya demostró su deovoción y cariño hacia su Bendita Imagen en el año 2012 cuando celebramos gloriosamente el cincuentenario de la Bendición de Nuestra Señora de la Estrella.

Ese afecto, respeto y devoción que demostró el pueblo de Jerez, estoy seguro que se demostrará todavia mayor que entonces a lo largo de estos dos años de espera que culminaran con ese 14 de octubre de 2023, que soy de los que pienso que está a la vuelta de la esquina.