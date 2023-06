Casi en paralelo a las Municipales, Granada ha celebrado elecciones a rector: una universidad con cinco siglos de historia que se ha consolidado como destino favorito para los erasmus (las tapas, sí, y mucho más) y se mide en los rankings de investigación como una de las instituciones de más prestigio a nivel internacional. Ha ganado Pedro Mercado, el candidato serio, pero una catedrática friki ha arrasado entre los estudiantes. El voto ponderado ha suavizado los resultados pero esa ha sido la realidad. Francisca, la Paquita Salas de Granada, ha abrazado árboles, nos ha enseñado lo que llevaba en el bolso y se ha hecho embajadora del chocobom. Lady Pi, sin complejos.

Imagino que ya habrá algún estudiante analizando su campaña en TikTok para algún trabajo. Con su desnortamiento (natural o fabricado) y sus momentos dalinianos. ¿Populismo o voluntarismo? Me atrevo a definirla: una candidata ecléctica. Acabo de llegar de Budapest y es la palabra que más me han repetido: cuando todo es neo y todo está mezclado (sin ton ni son), el estilo está claro; no hay estilo.

¡Pero funciona! Por eso creo que nos equivocamos, que subestimamos a quienes deambulan por los márgenes del hormiguero, si no tomamos nota de lo que ha ocurrido en Granada. Ya no somos ni los políticos ni los medios los que decidimos la agenda setting, cómo y por qué canales, se informa la gente. Vox, tras dar una patada hacia arriba a su candidato machista, se sentará en el gobierno de Valencia y tiene opciones de gestión en 135 ayuntamientos de toda España. Tal vez sea el momento de recordar que la ultraderecha empezó a meterse en la vida institucional de nuestro país, cuando nadie miraba más allá de WhatsApp, a través de los grupos cerrados de Telegram.

Tengo verdadera curiosidad por saber qué va a hacer Macarena Olona. Necesita un buen puñado de avales (21.700 firmas) pero ya tiene lema y foto: Caminando Juntos (y “sin grilletes”) y un par de stilettos uniendo el rojo y azul a izquierda y derecha. Quiere ir como cabeza de lista al Congreso por Granada (ni importó en su momento ni importa ahora que se presentara a la Junta por Salobreña) y a nadie le interesa ya hablar de paracaidistas. Carmen Calvo lo hace por el PSOE (mejor una provincia amiga que remover lo del centro logístico del Ejército que le birló a Jaén) y todos acatan y callan. Hoy por ti, mañana por mí... ¿Seguro que queremos volver al bipartidismo?