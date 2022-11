Andalucía y la cumbre del clima

El presidente andaluz ha participado esta semana en la COP27, la cumbre del cambio climático, celebrada en Egipto. Con Madrid y Glasgow como precedentes, es la tercera vez que Juanma Moreno asiste a este evento mundial. La Junta designó ahora hace dos años a un "comisionado para el cambio climático". El mandatario autonómico ha trasladado un mensaje con el que pretende transformar el grave problema que sufre Andalucía en una oportunidad: considera que la comunidad reúne las condiciones geográficas y políticas para liderar en España la generación de energía limpia a través de las renovables y el hidrógeno verde. También anunció en Sharm el-Sheikh su intención de crear un sello carbono zero para que lo luzcan empresas de la región que compensen sus emisiones y consigan la denominada neutralidad climática, así como la apuesta por la economía circular y azul. Pero la COP27 también le ha proporcionado la posibilidad de contactar con responsables de Israel, un país que gracias a su sistema de reciclaje reutiliza para uso agrícola el 89% de las aguas de consumo humano. O por su capacidad de detección de fugas y evitar las pérdidas de los escasos recursos hídricos, como ahora sucede aquí. No es mala idea tomar nota de las soluciones efectivas que han aplicado otros países. La sequía ya es el principal problema que afronta la comunidad. Con un agravante, el turismo y la agricultura son dos de sus motores de desarrollo más potentes y ambos necesitan agua. Pero el escenario exige una mirada a más largo plazo. El último informe de los expertos de la ONU sobre cambio climático, el pasado abril, advertía que Andalucía es una de las regiones del mundo más expuestas al calentamiento global. Incendios, olas de calor, temporales y sequías no son invocaciones al Apocalipsis sino al presente. Así que la urgencia será planificar cómo seremos capaces de afrontar ese futuro tan cercano.