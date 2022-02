Andalucía mira a Castilla y León

Las elecciones autonómicas de Castilla y León, mañana, supondrán el inicio de un amplio ciclo electoral que sólo puede tener dos resultados: el ascenso del centro-derecha al poder o la consolidación del proyecto de Pedro Sánchez. El resultado en la comunidad castellano-leonesa, hoy por hoy, está completamente abierto, según las encuestas. Hemos pasado de casi tener la certeza de que el PP tenía muchas posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta, a pensar que puede ser posible una victoria del PSOE, lo cual pondría punto final a 35 años de hegemonía popular. Cuando se abren las urnas todo es posible. Las últimas elecciones andaluzas nos demostraron que no hay inercia política, por muy sólida que parezca, que dure eternamente. Así que, hoy por hoy, cualquier resultado es posible en esta región española que, aunque no es de las de mayor peso demográfico y económico, sí tiene un importante simbolismo como feudo histórico del PP. Sería ingenuo pensar que las elecciones en Castilla y León no tendrán un impacto decisivo en el inmediato devenir político de Andalucía, aunque esto no sea lo más deseable. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno -que ha participado activamente en la campaña del PP en Castilla y León-, seguirá muy de cerca la jornada electoral. Si los resultados son negativos para su partido, enfriará las expectativas de un adelanto electoral, para no situarse en la estela negativa de estos comicios. Sin embargo, si el PP obtiene una victoria rotunda, intentará aprovechar la ola de euforia para renovar cuatro años más su Presidencia. Todos somos conscientes de que Castilla y León y Andalucía son realidades políticas, sociales y económicas muy diferentes. Pero España es un sistema de vasos comunicantes en el que cualquier cosa de importancia que ocurre en una comunidad influye en las demás y, por supuesto, en Madrid. Así las cosas, los andaluces tenemos más de un motivo para estar mañana muy pendientes del escrutinio en Castilla y León.