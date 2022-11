Cien días de mayoría absoluta

El presidente andaluz acaba de cumplir los primeros cien días de gobierno de su segundo mandato, el que le permite una gestión con mayoría absoluta. Posiblemente, ésa sea la realidad que hasta ahora se quiere suavizar. El estigma del "rodillo" al que el PSOE ya ha acudido para enfatizar su primer balance. Lo cierto es que Juanma Moreno ha jugado a la cal y la arena Por ejemplo, al aceptar la iniciativa socialista de constituir un grupo de trabajo en el Parlamento para abordar el problema de la sequía. Pero tampoco ha dudado en imponer sus 58 escaños para aprobar la ley Trade, la agencia para la llamada ventanilla única empresarial, tras cambiar su estructura en el último momento y provocar el rechazo de varias fuerzas políticas con las que había consensuado la norma hace un año. Pero la principal piedra de toque del estilo presidencial se comprobará en las negociaciones de los Presupuestos de 2023 y el número de enmiendas a esas cuentas que el PP permitirá que prosperen. De lo que no hay dudas en estos tres meses es de la proyección que ha alcanzado Moreno. También de su capacidad para marcar la agenda política nacional. El anuncio en septiembre, en un Foro Joly en Madrid, de su nueva rebaja de impuestos y la supresión del de Patrimonio generó un debate en España con Andalucía de protagonista. Pero el presidente también debe evaluar el riesgo de una continua exposición personal que oscurezca la labor de los integrantes de su Ejecutivo. Sí resultan muy polémicas las recolocaciones en la administración autónoma de dirigentes de Ciudadanos. Las instituciones no deben servir para canalizar las estrategias partidistas. Tampoco los cargos públicos se asignan para recompensar lealtades. No es ése el discurso con el que el PP y su "gobierno del cambio" alcanzó el poder en Andalucía. La legislatura acaba de comenzar y hay que pedir una Junta ágil, que afronte con eficacia los graves problemas que aguardan.