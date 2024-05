Convergencia económica

La economía andaluza tendrá en 2024 un buen comportamiento, similar al que experimentará la del conjunto de España, aunque si se cumplen las previsiones del informe presentado por el Observatorio Económico de Andalucía (OEA), el crecimiento de la región estará ligeramente por encima del que registrará el Estado y superará el 2%. Si esta circunstancia se confirma, a final de este ejercicio se habrá producido una convergencia real, aunque mínima, con la media nacional, algo que no se había dado en los últimos años. Es un buen dato porque habla de un dinamismo económico que tiene su traducción en la generación de renta y de empleo. El informe del OEA, un colectivo de economistas que actúa con una independencia constatada, mejora en tres décimas la previsión de crecimiento del PIB que había presentado en febrero. Lo hace en base al buen comportamiento de los dos sectores que son el motor de la economía andaluza: la agricultura y el turismo. El sector primario se recupera con las lluvias de primavera del desolador panorama que presentaba en 2023, uno de los peores años que se recuerdan para el campo andaluz. Por lo que respecta al turismo, el informe califica de “espectacular” la evolución, con un aumento del 15% en el número de visitantes y un 25% en el de pernoctaciones. Estos datos confirman la evolución positiva de Andalucía durante los últimos años, aunque muy dependiente del turismo y en menor medida de la agricultura. Ello da lugar a riesgos importantes que no se pueden soslayar. Crece el empleo, pero no lo hace la productividad, un auténtico talón de Aquiles de la economía andaluza y de la española, y el contexto geopolítico aporta a la coyuntura una alta volatilidad. En cualquier caso, que se produzca una convergencia de Andalucía con el conjunto de España es una buena noticia que obliga a profundizar en políticas de diversificación económica y de reforzamiento de sectores al margen del turismo y la agricultura.