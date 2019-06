Diálogo y lealtad institucional para avanzar

El Ayuntamiento de Jerez inició ayer una nueva etapa tras la constitución de la Corporación municipal para los próximos cuatro años bajo la presidencia de la alcaldesa Mamen Sánchez, que ganó las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo. La regidora socialista, que recibió el apoyo durante la investidura de la única concejal de Ganemos, formará gobierno con más holgura que en el pasado mandato, aunque con diez concejales seguirá dependiendo de apoyos de otras formaciones para sacar adelante sus proyectos y propuestas. La maquinaria municipal en un Ayuntamiento de esta dimensión en la quinta ciudad en población de Andalucía no puede detenerse ni un momento y son muchos los retos a los que se enfrentará el nuevo gobierno de Sánchez. Con el desempleo un mandato más como principal problema de la ciudad, el Ayuntamiento debe centrarse en proyectos que generen puestos de trabajo, incentivando la inversión y facilitando la llegada de empresas, para lo que la alcaldesa anunció ayer la creación de un nuevo departamento especial. Y no se trata sólo de hacerlo a través de ayudas económicas o exenciones de impuestos pues a veces se trata de algo tan sencillo como eliminar trabas burocráticas y agilizar los trámites administrativos, algo que todavía no se ha conseguido.

El cambio de gobierno en la Junta de Andalucía obligará a Mamen Sánchez a tener que entenderse con PP y Ciudadanos para el cumplimiento de los acuerdos para la construcción del Centro Tecnológico del Motor junto al circuito o los museos del Flamenco y de Lola Flores. En teoría lo tendrá más fácil en Madrid con el futuro gobierno de Pedro Sánchez, el lugar donde se seguirán adoptando decisiones que afectan a las cuentas del Ayuntamiento, que sigue teniendo una de las deudas más elevadas del país. La lealtad institucional, el diálogo y la estabilidad política son siempre buenas herramientas para encarar mandatos como el que acaba de comenzar. Que el nuevo gobierno municipal de Mamen Sánchez las utilice por el bien de todos los jerezanos.