Jerez, casi ausente de los Presupuestos

Como viene siendo costumbre desde hace años, resulta difícil encontrar partidas de los Presupuestos Generales del Estado relacionadas con Jerez y las pocas que hay casi siempre acaban en un mismo destino: el aeropuerto. Este año, a la vista del proyecto presentado ayer por el Gobierno, ahora socialista, serán 1,4 millones de euros los que llegarán al aeródromo jerezano (el año pasado fueron 3,5 millones), una infraestructura que precisamente ayer dio a conocer sus cifras de 2018, que han sido las mejores de la última década en número de pasajeros. También se puede encontrar una partida para Expasa (Yeguada Hierro del Bocado) de 400.000 euros y otra de poco más de 200.000 para continuar con la rehabilitación de espacios en la Cartuja. Y poco más. No se especifican las cantidades para las obras de la nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía ni las del nuevo edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, aunque es de suponer que estarán incluidas en partidas globales porque nadie piensa que estos proyectos se paralicen. Vuelve a llamar la atención otra vez que no se contemple una dotación económica para impulsar definitivamente el desdoble de la antigua carretera N-IV entre Sevilla y Jerez, un proyecto que sólo aparece en la provincia sevillana pero del que sigue sin saberse nada de los tramos que afectan a la de Cádiz. Y habrá que preguntarse si la prevista finalización de la concesión del peaje de la AP-4 acabará postergando aún más ese desdoble. No es el único caso de autovía que queda en el olvido, pues la Vejer-Tarifa-Algeciras, muy necesaria, tampoco aparece en estos Presupuestos y resulta clamoroso, un año más, que siga en el aire la reforma del nudo de Tres Caminos, uno de los principales puntos negativos del tráfico en la provincia, sobre todo en la época estival. Tal vez esta ausencia de inversiones de calado en la comarca de Jerez o en la Bahía de Cádiz haya que encontrarla en que este año el Gobierno ha apostado por poner la mirada (y los millones) en el Campo de Gibraltar, donde irán a parar la mayoría de los 242 millones de euros previstos en la provincia. Sólo el tren Algeciras-Bobadilla (64,5 millones) y el puerto algecireño (63,6) sumarán la mitad de las inversiones previstas. Tras conocerse ayer estos datos de lo que de momento es un proyecto que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que sacar adelante no faltaron voces que recordaron que la provincia sigue 'pagando' de esta forma los años en los que la obra del segundo puente de acceso a Cádiz monopolizaba las inversiones estatales.