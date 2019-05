Mamen Sánchez gana y seguirá en la Alcaldía

El PSOE de Mamen Sánchez podrá seguir gobernando en Jerez tras los resultados de las elecciones municipales celebradas ayer. Cuatro años después podrá continuar en la Alcaldía gracias a los apoyos de otras fuerzas de izquierdas pero esta vez siendo el partido más votado en la ciudad. En esta ocasión, Sánchez podría ser alcaldesa tanto con los votos de los partidos de izquierdas (Adelante Jerez y Ganemos) como con los de Ciudadanos. El PP de Antonio Saldaña pierde dos concejales, que al igual que sucedió en las pasadas elecciones generales muchos analistas atribuirán a la disgregación del voto en la derecha, pues con los resultados de Vox, que no entra en la nueva Corporación por poco, y los de Jerezanos en Acción, habría obtenido mayor representación e incluso podría haber sumado para gobernar, pues la suma con Ciudadanos le vuelve a dejar, cuatro años después, a sólo un concejal de la mayoría necesaria. Los socialistas han cumplido las expectativas y han crecido tras su mandato en el Gobierno de la calle Consistorio, lo que significa que una amplia mayoría de jerezanos han respaldado su gestión con un equipo de tan sólo seis concejales. Han sabido aprovechar además el viento a favor de las elecciones generales de hace tan sólo un mes y el apoyo del Gobierno central que se ha plasmado en la presencia de ministros de Pedro Sánchez en la ciudad y del propio presidente. La candidata socialista ha recogido muchos votos de la izquierda que en las elecciones de 2015 fueron a Ganemos e Izquierda Unida (ahora Adelante Jerez con Podemos), lo que también debe llevar a una reflexión a estas formaciones políticas, que con la nueva forma que han elegido para presentarse en 2019 pierden tres ediles en su conjunto. Tal vez, además de esa división del voto en la izquierda estemos ante un caso de voto útil en su electorado tras el pacto de las andaluzas entre PP, Ciudadanos y Vox. De reeditarse el acuerdo de investidura que permitió a Mamen Sánchez llegar a la Alcaldía en junio de 2015, con los votos de Ganemos e Izquierda Unida aunque sin entrar éstos en el Gobierno municipal, estaremos ante la continuidad del proyecto socialista en la ciudad, esta vez con más holgura y más concejales con los que realizar la gestión municipal. No parece que el PSOE vaya a llegar a un pacto con algún partido y todo indica que volverá a gobernar en solitario con esos apoyos puntuales, ahora con mucha más estabilidad y con la fuerza que siempre da el hecho de haber sido la opción con mayor número de votos en la ciudad. Y, por último, un dato preocupante para todos: la baja participación de ayer. Un 52,80% de votantes del censo, dos puntos menos que en 2015, no habla bien de la ilusión que generan los políticos.