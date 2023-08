Nuevos obstáculos para Trump

Donald Trump se entregará hoy ante las autoridades de Georgia para ser fichado y abonar una fianza a la espera de que quede fechado el juicio contra él y sus colaboradores por intentar revertir los resultados electorales. Los cuatro juicios a los que deberá enfrentarse a partir de marzo de 2024 coincidirán con los hitos más importantes de la carrera electoral a la Casa Blanca, lo que añadirá mayor gravedad a un país muy polarizado desde hace una década. A pesar de ello, Trump se siente tan respaldado por los votantes republicanos que ni siquiera ha asistido al primer debate entre aspirantes a las primarias que se celebró ayer en Milwaukee. Son ocho candidatos, pero ninguno parece contar con votos suficientes para plantar batalla. De los cuatro procesos a los que se enfrentará, dos son de tal gravedad que hubiera anulado la trayectoria de cualquier aspirante. En uno de ellos, el que se verá en un juicio en Washington, se le acusa de intentar manipular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que tuvo su punto álgido en el asalto de sus seguidores al Capitolio. Quien fuese su vicepresidente, Mike Pence, ha prestado una declaración acusatoria contra el ex mandatario republicano. El otro juicio se celebrará en Georgia, donde se acusa a Trump de anular los resultados electorales de este Estado, mediante presiones a su secretario de Estado y la manipulación de los mecanismos informáticos de la contabilización de voto. A diferencia del primero, este es un juicio estatal, por lo que Trump no podría autoindultarse si es condenado. En el caso de las condenas federales, el presidente de Estados Unidos tiene esa potestad, pero no hay ley que le impida ni presentarse a las elecciones ni ejercer el cargo aunque esté condenado. En los últimos días se están sucediendo amenazas a los jueces y fiscales encargados de estos casos, motivados porque Trump no ha dejado de acusarles de oscuras maniobras.