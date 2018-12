El PSOE andaluz necesita hacer autocrítica

Por las reflexiones y análisis realizados por el PSOE de Andalucía, empezando por su secretaria general, Susana Díaz, da la sensación de que aún no se ha realizado la autocrítica necesaria, pese a que deberían de ser conscientes de que, aunque fueron el partido más votado y con más escaños, perderán con casi toda probabilidad la Presidencia de la Junta de Andalucía tras cuarenta años de monopolio socialista. Hasta ahora, casi todas las declaraciones con las que el PSOE ha querido explicar su derrota electoral y la inminente llegada del centroderecha al poder han buscado factores externos, desde la irrupción del partido derechista Vox a la crisis general de la izquierda, pasando por el desacuerdo de muchos votantes con la política de apaciguamiento que el presidente Pedro Sánchez está ejerciendo en Cataluña y que, por ahora, tan pocos resultados está arrojando. Todos estos factores son ciertos y han tenido alguna influencia en el resultado electoral final, pero sería una demostración de ceguera no darse cuenta de que los electores, sobre todo, votaron el pasado 2-D apear al PSOE del poder en Andalucía, no por los supuestos errores políticos de Sánchez, sino sobre todo por el hartazgo y el descontento con una gestión que, a su entender, deja mucho que desear.

El PSOE andaluz debe hacer un serio ejercicio de autocrítica. Lo contrario sería sumamente negativo para su futuro político, porque permitiría mantener ciertas inercias que han demostrado ser muy nocivas. Si para algo sirve perder el poder y pasar a la oposición es, precisamente, para abrir un periodo de reflexión, para renovarse y empezar a construir un nuevo proyecto que pueda seducir a los ciudadanos. Los resultados han demostrado que muchos electores socialistas se quedaron en casa y no le dieron su voto a ninguna otra formación política. Esto significa que están esperando que el PSOE les vuelva a dar razones para devolverle la confianza. Pero antes hay que transitar el camino de la autocrítica, sin la cual no se pueden corregir los errores cometidos.

Andalucía necesita de un PSOE fuerte y centrado que sepa garantizar la alternancia en el poder llegado el caso. Las ideas socialdemócratas son y seguirán siendo atractivas para amplísimas capas de la población. El PSOE-A tiene una larga historia y una amplia estructura de partido, con centenares de sedes y miles de militantes. Como le suele ocurrir a las buenas plantas, con poco que se riegue volverá a crecer con fuerza.