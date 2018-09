Retorno a la cola de Europa

Andalucía regresará en el próximo marco de financiación con fondos de la Unión Europea (UE), que se extenderá del año 2021 al 2027, al vagón de cola de las regiones comunitarias. En ese sexenio será de nuevo la comunidad una región en desarrollo, al no alcanzar otra vez el PIB per cápita andaluz el 75% de la media del de la UE. Desde que España ingresó en el entonces denominado Mercado Común, en 1986, Andalucía siempre ha estado en esa situación, salvo en los seis años del periodo actual (2015-2020), en el que consiguió ascender un peldaño y ser considerada región en transición. Esta vuelta a la posición de salida se produce además, aunque con indudable influencia de la Gran Recesión, en años de recuperación económica. Esto supone que Andalucía no sólo ha perdido convergencia en los años en que la crisis golpeó con dureza nuestra economía y nuestro mercado laboral. No. Desde que España retornó a la senda del crecimiento, en la segunda mitad de la primera legislatura en la que gobernó Mariano Rajoy, Andalucía ha crecido menos y, por tanto, ha seguido abriendo la brecha respecto a la media española y, también, queda patente, respecto a la de Europa. Esta falta de convergencia supone la constatación de una pésima noticia que no se ve compensada por un mayor acceso a fondos de cohesión y que debe hacer reflexionar a los responsables públicos andaluces, singularmente a quienes llevan gobernando las instituciones autonómicas desde su fundación, en los primeros años 80 del siglo anterior. Andalucía ni crece lo que debe ni tampoco lo hace más que la media de nuestro país o de la Unión. El indudable avance que ha supuesto el autogobierno no ha servido para eliminar lo suficiente la distancia en renta y riqueza. La primera conclusión debería ser que la política económica necesita reformas, empezando por una a fondo de su sector público, como diagnosticó al comienzo del verano el panel de economistas de este grupo editorial.