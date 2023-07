Salud mental, salud social

La enfermedad mental es el gran reto que tiene por delante la sanidad andaluza, como lo tiene el conjunto de la española. Los datos que ha dado a conocer la Consejería de Salud colocan los trastornos relacionados con estas patologías, como la depresión y la ansiedad, entre los que mayores atenciones requirieron del sistema público en el año 2022 y los crecimientos que se registran son exponenciales. En medio de todo ello hay un aspecto que ha encendido todas las alarmas: la alta tasa de suicidios en Andalucía. Según el informe que publicó ayer este periódico, se trata de la primera causa de muerte violenta en la región. Durante el año pasado, las urgencias hospitalarias atendieron 5.042 intentos, lo que supone una media de ocho al día, y casi 400 fueron de menores de edad. Los datos, que ya presentaban una clara tendencia al alza, se han disparado después de la pandemia. En contra de lo que machacó la propaganda oficial, del Covid no hemos salido más fuertes. La sensación de vulnerabilidad personal y el malestar social se han hecho mucho más evidentes y ello ha hecho aflorar problemas mentales en una parte significativa de la población. La salud mental ha sido durante décadas la pariente pobre del sistema público. El abordaje de la enfermedad mental, en general, y la prevención de la conducta suicida, en particular, requieren unos recursos y una atención que hasta ahora no han tenido. El plan de prevención puesto en marcha por la Junta ha incrementado el número de profesionales sanitarios, pero en unos niveles claramente insuficientes para la gravedad del problema que se afronta. No es sólo a la red de centros de salud y hospitales a quien compete tomar cartas en el asunto. La escuela, la familia e incluso los medios de comunicación son ámbitos en los que caben actuaciones para bajar unas cifras que claramente reflejan una sociedad enferma.