Tasa turística: debate zanjado, por ahora

Debate zanjado. Al menos, por el momento. Andalucía no tendrá tasa turística porque ni el Gobierno andaluz está por la labor, ni la Federación de Municipios lo ve claro, ni, sobre todo, los empresarios del sector están dispuestos a aceptar una medida que supondría un incremento de precios que podría retraer al visitante. Así lo acordaron los representantes políticos y la Confederación de Empresarios de Andalucía en una reunión mantenida a principios de esta semana y refrendó luego en el Parlamento el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que aportó otro argumento: hay un amplio rechazo social, medido por la Junta en sus propias encuestas, a la introducción de la tasa. Así las cosas, de nada sirven los reiterados pronunciamientos de los alcaldes de las principales ciudades afectadas por un fenómeno de masificación que, si no está desbordado, está a punto de desbordarse. Málaga y Sevilla, gobernadas por el PP, son partidarias pero con matices de cobrar un suplemento a los turistas. De nada sirve tampoco el hecho de que se empiece a producir en esas ciudades, pero no solo en ellas, un fenómeno creciente de cuestionamiento ciudadano a un turismo que, fuera de control, tensiona el mercado de la vivienda, echa a los vecinos de los centros urbanos, erradica el comercio tradicional y altera la vida en amplias zonas. En Canarias y Baleares se han producido protestas secundadas por decenas de miles de personas. Aunque en Andalucía aún no se ha llegado a esos extremos el rechazo a un turismo sin medida es ya una realidad. Nadie cuestiona la importancia económica y social de un sector que supone ya el 13% del PIB regional y cuya facturación no deja de crecer. Pero precisamente por eso quizás ha llegado el momento de plantearse medidas, sea la tasa turística o cualquier otra, que ayude a reordenar una actividad que debe seguir proporcionando riqueza a Andalucía durante muchos años.