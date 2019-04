Una Universidad con mucho futuro

E L rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, se despide hoy del cargo realizando un balance de su gestión en los últimos ocho años de mandato. La dura crisis económica que ha marcado su mandato no ha frenado importantes inversiones en los diferentes campus universitarios de la provincia, como en la Facultad de Medicina de Cádiz, la reapertura del Colegio Mayor Universitario y la puesta en marcha del eterno proyecto de la nueva Escuela Superior de Ingeniería en Puerto Real. En lo que afecta al Campus de Jerez, González Mazo ha dedicado sus últimos esfuerzos como rector a conseguir la ansiada integración de la Universidad en la vida de la ciudad, que se ha visto alejada tras la construcción de las instalaciones en La Asunción. Con el Ayuntamiento de Jerez ha mantenido siempre una línea de diálogo leal y de colaboración que se ha visto plasmada, por ejemplo, en la apertura y cesión de nuevas instalaciones deportivas, como la piscina cubierta, o la creación del primer Máster Universitario de Flamenco cuyas clases se imparten en el Palacio de Villapanés, en pleno corazón del barrio de San Miguel, ayudando a su rehabilitación. De su mano recientemente se ha inaugurado en el campus jerezano la nueva sede de los Institutos de Investigación en Ciencias Sociales y queda pendiente que la Junta de Andalucía apruebe el Grado de Comunicación Audiovisual que ha solicitado, así como la licitación del segundo aulario del campus. La gestión de González Mazo ha estado presidida, en definitiva, por el respeto institucional, por el espíritu colaborativo y por la voluntad de acuerdo. Y fruto de su empeño y del gran equipo que le ha rodeado -como no se cansa de repetir-, los colectivos universitarios le brindaron una sincera ovación en el claustro, que no se recuerda desde la etapa de Mariano Peñalver, tras la presentación de su informe de gestión. Quizá su secreto ha estado en que más allá de lo que digan las estadísticas, el rector nunca le ha puesto freno a la capacidad de proyectar la mejor capacidad y el conocimiento desde la Universidad de Cádiz. Pero no lo tuvo fácil en absoluto. Primero tuvo que lograr una cierta estabilidad financiera para poder avanzar en el terreno académico, en investigación, en transferencia, en servicios y en definitiva en su compromiso con el desarrollo cultural y socioeconómico de nuestro entorno. En su marcha, y como balance, deja unas sólidas expectativas de futuro y una institución que ha crecido en recursos, en promoción, y que se ha posicionado a la cabeza de las universidades españolas en diferentes ámbitos.