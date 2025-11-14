Acercamiento a China

En un contexto geopolítico marcado por factores tan relevantes como la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin o la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, las relaciones con China adquieren un perfil nuevo en el que cualquier paso que se dé tiene connotaciones especiales. China juega a disputar la hegemonía mundial a los Estados Unidos y a ser la primera potencia militar y económica. Visto desde la estrategia occidental cualquier acercamiento significa una clara toma de partido dentro de ese pulso. El Gobierno español ha decidido una línea de política exterior que lo acerca a Pekín para significar de esa forma su alejamiento de todo lo que representa el presidente Trump. A ese objetivo responde el incremento de contactos bilaterales que se ha hecho evidente durante los últimos meses y, ahora, la visita de Estado que los Reyes han realizado a China. Felipe VI, dentro del papel institucional que le asigna la Constitución, actúa en este caso en cumplimiento estricto de los parámetros que señala el Ejecutivo y así hay que enmarcar este viaje. Sin olvidar que mantener relaciones normalizadas con un país de la importancia económica y política de China es una necesidad, España no debería desmarcarse de los pasos que en ese sentido dé el conjunto de la Unión Europea. Aparecer ante el mundo como uno de los más estrechos aliados del régimen de Pekín es un error estratégico en unos momentos en los que las relaciones internacionales están sometidas a fuertes tensiones. La importancia que le ha dado el Gobierno de Xi Jinping y la prensa oficial del régimen al viaje de los Reyes es una muestra elocuente del valor que concede China a su alianza con España y lo que ello puede suponer de división dentro de la UE. Una vez más se pone de relieve la necesidad de que Europa actúe en política exterior con una sola voz. Es la única forma de que el continente pueda seguir teniendo influencia para defender sus intereses en un mundo con una deriva cada vez más peligrosa.