Acoso sobre la Reserva Federal

Si este mismo verano relevó a la responsable de la oficina estadística de empleo por dar un dato no del todo positivo, Donald Trump ha destituido ahora a una gobernadora de la Reserva Federal norteamericana (Fed), Lisa Cook, con el argumento de que ha cometido una infracción en la solicitud de una hipoteca. Desde hace meses, Trump mantiene la presión sobre la Fed para que baje los tipos de interés. Incluso ha llegado a amagar con despedir al presidente, Jerome Powell. La Reseva Federal es un organismo independiente de la Administración, dirigida por una junta de gobernadores y cuyos miembros sólo pueden ser destituidos en caso de faltas muy graves. De hecho, en raras ocasiones ha ocurrido esto y, cuando ha pasado, los tribunales revocaron la orden. Si bien la inflación no está disparada, los precios han seguido subiendo en Estados Unidos, mientras el empleo no termina de funcionar. A diferencia del Banco Central Europeo, la Fed tiene la doble misión de controlar la inflación y, a la vez, velar por el crecimiento económico del país. En 2007, la Reserva Federal apostó por una bajada de tipos ante la crisis financiera que se cernía, mientras el banco europeo tardó años en reaccionar con el consiguiente daño sobre las economías nacionales. Jerome Powell intenta guardar un complicado equilibrio: no termina de bajar los tipos, pero ha dejado claro que éstos no volverán a subir. Pero Trump tiene prisas, y presiona cuanto puede. A Lisa Cook le ha encontrado un problema con una agencia estatal que vigila las hipotecas, aunque la gobernadora ha recurrido ante los tribunales. Otra responsable de la Fed, Adriana Kugler, dimitió hace unos meses sin que se conozcan las causas que le llevaron a ello. Nombrada por Joe Biden, ahora se especula sobre si su salida está relacionada con las presiones de la Casa Blanca para dar un vuelco a la composición de la Reserva Federal.