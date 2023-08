Las actuaciones avalan al Rey

Felipe VI comienza mañana lunes la ronda de consultas con los partidos para designar a un candidato a la Presidencia del Gobierno, es la quinta vez que lidera este mecanismo constitucional durante un reinado en el que ha adquirido una amplia experiencia sobre este proceso. Su respeto por el mismo está fuera de duda, le avala lo sucedido. En una ocasión el elegido declinó el encargo, por lo que optó por el aspirante que quedó en segundo puesto en voto popular, aunque éste tampoco logró los apoyos necesarios. Fueron las elecciones generales de 2015, disputadas entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que desembocaron en una repetición en 2016; hecho que se volvió a dar en 2019. En esta ocasión, el Rey cuenta con dos aspirantes declarados, uno, Alberto Núñez Feijóo, que lidera el mayor grupo parlamentario, y el otro, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, que tiene menos escaños pero que parece contar con una mayoría más amplia. El acuerdo alcanzado para elegir a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, es el argumento que Sánchez empleará ante Zarzuela para presentarse ante la Cámara Baja. Lo que la Constitución indica es que el Rey, una vez que haya escuchado a los distintos partidos políticos, escoge al aspirante con mayores posibilidades de resultar exitoso en una elección parlamentaria. Hay que lamentar que los partidos independentistas, posibles aliados de Pedro Sánchez en una investidura, no participen en este proceso constitucional y no informen al Rey, por tanto, de cuáles son sus intenciones. Tampoco esto es nuevo, pero no contribuye a la aclaración del equilibrio de fuerzas. La ronda acaba el martes, pero no hay que descartar nuevas entrevistas.