Un acuerdo pesquero insuficiente

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) lograron el pasado miércoles cerrar por unanimidad un acuerdo sobre las posibilidades de pesca en aguas comunitarias del Atlántico y del Mediterráneo en 2025. Aunque el pacto mejora la draconiana propuesta inicial que planteó la Comisión Europea –en un momento de transición en el Gobierno de la UE–, el resultado para los intereses españoles, y andaluces en particular, es insuficiente. Especialmente para la flotas que faenan en el mar Mediterráneo, ya que la que trabaja en el Golfo de Cádiz mantiene sus cuotas pesqueras prácticamente intactas. Aunque el acuerdo cerrado por todos los países de la UE amortigua el drástico recorte de días de pesca que amenazaba al sector –de 130 de media a sólo 27 jornadas– al reducirlo en un 66% frente al 79% propuesto, al tiempo que permite ampliarlo hasta la cota anterior si se aplican doce medidas de sostenibilidad en la pesca (la fundamental, un aumento del hueco de malla). El problema es que no todos los barcos afectados podrán asumir el total de esas medidas, que exigen inversiones, y el sector avisa de que una parte desistirá de seguir con la actividad y aplicar esas normas porque no será rentable tras hacer esas inversiones. Aunque presumiblemente habrá ayudas para acometerlas, el marco actual sólo subvenciona el 50% del coste, es urgente –porque se aplica desde enero– solicitar que la UE sufrague mayor porcentaje o incluso el total. Más allá de esas cuestiones concretas, de fondo también subyace si las medidas para hacer la pesca sostenible ya aplicadas han funcionado –el sector dice que sí– y si realmente es necesario ampliarlas más cuando algunas especies están muy recuperadas. Porque si falta pescado fresco de nuestras costas, el mercado lo repondrá con capturas que vengan de caladeros más distantes, generando contaminación con su transporte. Europa tiene que encontrar, y no sólo con la pesca, un equilibrio eficiente y asumible entre la sostenibilidad ambiental y la supervivencia competitiva del tejido productivo tradicional.