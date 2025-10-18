Batalla sanitaria

El Parlamento de Andalucía celebrará la próxima semana un debate monográfico sobre la situación de la sanidad pública, una aspiración largamente reclamada por la oposición a la que la mayoría absoluta del PP ha dado largas durante demasiado tiempo. La crisis provocada por los fallos en el cribado del cáncer de mama y la necesidad del Gobierno de Juanma Moreno de recuperar la iniciativa política en una cuestión en la que por momentos se le ha visto desbordado han aconsejado un cambio de actitud y, finalmente, con un incomprensible rechazo ahora de los grupos de izquierda, la sesión ha sido convocada para el próximo miércoles. Se trataría de una magnífica oportunidad para que las fuerzas políticas confronten modelos de gestión y se propongan vías de mejora para los muchos problemas que arrastra la sanidad y que ninguna administración, desde que fueron transferidas las competencias, ha logrado solucionar. Quizás sea esperar demasiado a la vista de cómo se ha tratado la crisis por los partidos andaluces, condicionados ya en sus actuaciones por el final de la legislatura y la próxima convocatoria de elecciones. El debate que se produjo en la última sesión de control al Ejecutivo quedará como un episodio en el que se puso de relieve el bajo nivel de la discusión política, esgrimiéndose por parte de varios portavoces casos que afectaban a sus propias familias. La situación de la sanidad andaluza necesita un análisis y un debate en el que queden fuera la visceralidad, la demagogia fácil o las preocupaciones electorales. El Gobierno andaluz ha anunciado que más de un tercio del Presupuesto de la comunidad para 2026 se dedicará a gasto sanitario. Aunque el dato no suponga una garantía de que las cosas se van a hacer bien, sí da idea de que la sanidad es, con mucha diferencia, el capítulo más trascedente que tiene que gestionar el Gobierno y fiscalizar la oposición. Hacer de ello un campo para la batalla política es dejar de lado los verdaderos intereses de los ciudadanos.