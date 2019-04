No hay cambio sin Presupuestos

Superados los primeros cien días de Gobierno, que se han centrado en la conformación del nuevo organigrama de la Administración andaluza y en el impulso de las medidas que se consideraban más urgentes, es ya hora de aprobar unos Presupuestos que posibiliten el cambio prometido por los tres partidos que invistieron a Juanma Moreno presidente de Junta de Andalucía. No será una tarea fácil, pues el momento electoral obliga a los tres partidos del pacto andaluz a faenar en los mismos caladeros de votos de la derecha, generándose así una competencia intensa que les hace a actuar más como adversarios que como socios. Pero esto ya se sabía cuando PP, Cs y Vox se comprometieron a desalojar al PSOE de la Junta tras casi cuarenta años en el poder, por lo que no puede ser excusa para retrasar unos Presupuestos que Andalucía necesita si de verdad quiere entrar en la senda del cambio. En estos días, el presidente Moreno ha hecho un llamamiento al PSOE para que negocie las cuentas, algo que puede quedar bien en un titular, pero que es un auténtico brindis al sol. Las posibilidades de que los socialistas aprueben los Presupuestos son sencillamente inexistentes y empeñarse en este camino no servirá más que para perder el tiempo. Son los tres partidos que invistieron a Juanma Moreno los que tienen la obligación de pactar las cuentas públicas andaluzas, para lo cual tienen que abrir una negociación en la que todos deben ser conscientes de cuál es su verdadero peso. Vox, el grupo más minoritario de la Cámara andaluza, no puede imponer sus criterios maximalistas, pero el Gobierno tampoco puede hacer oídos sordos a todas las propuestas de una formación que, le guste o no, es clave para su estabilidad. Sencillamente, PP, Cs y Vox no se pueden permitir el lujo de no aprobar unos Presupuestos para Andalucía. Es hora de sentarse a negociar y asumir las responsabilidades que conlleva gobernar y estar en el Parlamento.