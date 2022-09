Los candidatos se miden

El debate celebrado ayer en el Senado, primer cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular, no sirvió para que las dos grandes formaciones políticas del país acercaran posturas que permitan posibles acuerdos para hacer frente a la crisis desatada por la guerra de Ucrania, los problemas de abastecimiento energético y la subida de los precios. En ningún momento, ni por el tono ni por los contenidos, lo pretendieron ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo. Sí respondió, en cambio, a las expectativas de los que esperaban una comparecencia parlamentaria en la que los dos candidatos con posibilidades reales para ocupar la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo año se midieran y presentaran sus credenciales. En este sentido, el debate demostró que el PP ha encontrado en Núñez Feijóo un líder correoso, que sabe aguantar y devolver los golpes. En un formato en el que todo favorecía la estrategia del presidente del Gobierno, Sánchez no ganó el debate porque no supo imponerse con contundencia. Y Feijóo no lo perdió porque salió airoso cuando era el que lo tenía más difícil. El actual inquilino de la Moncloa demostró, a pesar de su dominio escénico y de sus indudables dotes de parlamentario, que no pasa por su mejor momento al frente del Gobierno. Puso más empeño en descalificar a su rival que en defender sus propios argumentos. El debate no pasará a la historia del parlamentarismo y demuestra, una vez más, el bajo nivel de la política española. Es un problema de la calidad de los intervinientes, pero también del encorsetamiento de los reglamentos de las Cámaras. Si bien la sesión de ayer en el Senado no sirvió para que los españoles se aclarasen demasiado sobre los problemas que afectan a su bolsillo y a su futuro más próximo, sí puso en evidencia que el PP ha sabido resolver su crisis de liderazgo y que hay una posibilidad clara de cambio en las elecciones generales de 2023. La campaña acaba de empezar.