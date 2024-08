El cerco se estrecha sobre Ábalos

La reciente investigación de la auditoría encargada por el ministro de Transportes revela la implicación del anterior titular, José Luis Ábalos, en una operación, cuanto menos, extraña y que viene a indicar su implicación personal en la adquisición de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro del caso Koldo. Lo que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno es si esta empresa, vinculada a Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, pagó comisiones a empleados públicos y políticos por varias ventas a distintos organismos del Gobierno central y de algunas comunidades autónomas. Koldo García, asesor principal y hombre de confianza de José Luis Ábalos, es uno de estos investigados. A raíz de esta auditoría, así como de datos anteriores, sólo cabe concluir que la razón por la que el ex ministro no está imputado es por su condición de diputado y, por tanto, de aforado, inmunidad que se podría levantar si el Tribunal Supremo asume el caso si el juez de la Audiencia Nacional lo solicita. Hay que situarse en el 20 de marzo de 2020, en los peores meses de la pandemia de Covid, para contemplar la magnitud de la gravedad de este caso. José Luis Ábalos, que no sólo era ministro del Gobierno, sino secretario de Organización del PSOE, número dos de facto del partido, firmó dos órdenes en 38 minutos: una para ordenar la compra de cuatro millones de mascarillas para su Ministerio; la otra, que anulaba la anterior, para aumentar la adquisición hasta los ocho millones. Por la partida se pagaron 20 millones de euros. La auditoría también indica que los empresarios implicados entraban en el Ministerio por sus relaciones “a nivel de ministro”. La reacción de José Luis Ábalos a la auditoría encargada por Óscar Puente ha sido la de la amenaza, sostiene el ex ministro que ha actuado con “caballerosidad” con su anterior partido, pero todo indica que, a medida que se estrecha el cerco, carece de nuevos elementos de presión sobre la organización.