8-M, debe imperar la sensatez

Aunque algunos grupos y partidos se empeñan en reclamarlo como su patrimonio exclusivo y excluyente, el 8-M es desde hace tiempo un día que la gran mayoría de las mujeres sienten como propio, independientemente de su adscripción ideológica. No cabe la menor duda de que la emancipación de las mujeres y su plena igualdad con los hombres ha sido una de las grandes revoluciones del siglo XX, pero también que en el XXI, incluso en las sociedades más modernas y avanzadas, aún queda mucho camino por recorrer. Cuestiones como la plena igualdad salarial, la disminución al máximo de la violencia de género o la ruptura de los techos de cristal en los organigramas empresariales son hoy por hoy objetivos aún no alcanzados que justifican las movilizaciones del 8-M que se producen en muchas ciudades del mundo. Sin embargo, también parece claro que este año, debido a la pandemia del coronavirus, lo más prudente es que se suspenda cualquier tipo de manifestación que pueda poner en riesgo la salud de las personas. En un mundo digitalizado como el nuestro, seguro que hay muchas maneras de visualizar las reivindicaciones de la mujeres sin tener que correr riesgos innecesarios. No se trata de "criminalizar"el movimiento feminista, como ha llegado a afirmar al ministra de Igualdad, Irene Montero, siempre abonada a la demagogia más elemental, sino de que impere el sentido común en unos momentos en los que aún queda la mayor parte de la población por vacunar y en los que se teme que nuevas mutaciones del virus puedan provocar una cuarta ola, lo cual sería un completo fracaso. Otras manifestaciones culturales y religiosas han sido suspendidas durante el último año y nadie ha intentado rentabilizarlo mostrándose ante la sociedad como una víctima. Mañana lunes es importante que se haga notar la voz de la mujeres en pos de la igualdad plena y definitiva, pero sería un completo absurdo poner en riesgo la salud de las personas.