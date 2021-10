Más dinero para los catalanes que para los andaluces

L os próximos Presupuestos Generales del Estado dejan claro que una de las estrategias del Gobierno para desinflamar el conflicto catalán es favorecerla en el reparto de fondos públicos. Nada nuevo bajo el sol. Tanto los nacionalistas vascos como los catalanes hace mucho que comprendieron que la posición de fortaleza en la que los coloca el sistema electoral español les permite no sólo conseguir privilegios políticos -siempre amparados en una legitimidad histórica que, al parecer, sólo estos territorios poseen- sino, sobre todo, importantes inversiones por parte de la Administración Central del Estado. Es cierto que en los próximos Presupuestos Andalucía no sale mal parada. En total, recibirá 2.267 millones de euros de inversión, un 5,7% más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, con 709.000 habitantes menos que Andalucía, Cataluña recibirá un total de 2.430 millones de euros, lo que significa un incremento del 10,5%. No se trata de abonarse al discurso del agravio, como bien saben hacer las comunidades gobernadas por nacionalistas, pero resulta un poco sorprendente esta discriminación de nuestra comunidad autónoma frente a Cataluña. En concreto, los Presupuestos Generales del Estado destinarán 267,8 euros de inversión por cada ciudadano andaluz, una cifra algo raquítica si se compara con los 313 euros que le corresponden a cada ciudadano catalán. Una diferencia de 45,5 euros marca claramente la discriminación. No estamos hablando de cuestiones menores, pues estas cifras tienen luego una clara repercusión en el empleo o la calidad de los servicios públicos. Aunque es evidente que la divergencia entre Andalucía y los territorios más ricos del país no se debe en exclusiva al reparto de las inversiones del Estado, también lo es que es un elemento importante a tener en cuenta.