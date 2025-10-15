Las expectativas de Vox

Las últimas encuestas publicadas por diversas empresas demoscópicas coinciden en señalar un retroceso en las expectativas electorales del Partido Popular, que se corresponden con un sostenido aumento de los apoyos a Vox. Esta tendencia al alza del partido de la derecha radical es especialmente intensa en los hombres de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, donde llega a ser la primera opción en detrimento de los dos partidos que han articulado el sistema democrático español en los últimos cuarenta años. Dejando al margen que los sondeos trasladan hipótesis que muchas veces quedan lejos de ser confirmadas por la realidad electoral, sí es una evidencia que se percibe en la opinión pública que tanto el PP como el PSOE ofrecen una imagen desgastada que los hace poco atractivos para capas amplias de la población. No es un fenómeno exclusivamente español. Ese deslizamiento hacia posiciones de la extrema derecha es una tendencia europea que se ha podido ver en las elecciones efectuadas en los últimos años y que ha llevado al poder a líderes de ese perfil político, como Giorgia Meloni en Italia. En España, el ascenso de Vox se ha intensificado en los últimos meses, pero más que por lo que la formación de Santiago Abascal es capaz de trasladar a la sociedad, por el hueco que le está dejando el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo aparece desdibujado y con un liderazgo que no termina de consolidarse. La pugna en la derecha española está girando hacia posiciones radicales, como se ha visto recientemente en la cuestión de la inmigración, y ello es malo para la calidad y la solidez del sistema democrático. Hay, por otro lado, un indisimulado afán del PSOE por alimentar el fenómeno de Vox como forma de rebajar los apoyos a su rival directo. Aunque serán los ciudadanos los que finalmente fijen en las urnas la posición de cada partido, el hecho de que Vox siga subiendo en las encuestas es una circunstancia que debe hacer reflexionar al conjunto de la sociedad.