Estados Unidos va a reeditar en 2024 la campaña electoral que hace cuatro años enfrentó a Joe Biden y Donald Trump. El supermartes cumplió la semana pasada todas las previsiones y confirmó que Nikki Haley no era una rival a la altura del ex presidente. Los contendientes serán los mismos que ya han ocupado el Despacho Oval de la Blanca, pero las circunstancias están lejos de ser idénticas. Y no han evolucionado a mejor. Biden ha demostrado ser un mandatario vacilante y poco resolutivo que no ha estado a la altura de los retos de su mandato, sobre todo en lo que se refiere a la proyección exterior de la primera potencia mundial. Su edad, revalidaría el cargo con 82 años, juega en su contra y sus condiciones físicas y mentales le han jugado ya malas pasadas. Tampoco Trump es joven, tiene 77 años, y acudirá a las elecciones más radicalizado y sectario de lo que ya lo hizo hace ocho años. No hay que olvidar que su último acto como presidente fue alentar la ocupación del Congreso para, en lo más parecido a un golpe de Estado que se ha producido en ese país, dejar sin efecto su derrota en las elecciones. Es ese carácter radical y aislacionista de Trump lo que tiene en vilo a todo Occidente. Si finalmente se impone a Biden el próximo noviembre, algo que se da como muy probable, nadie duda de que se produciría un escenario geoestratégico mundial más inestable. El factor Trump reforzaría las posibilidades de triunfo de Putin en Ucrania, aumentaría el riesgo de guerra en Europa y abriría un conflicto en el Pacífico con China como potencia reforzada. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se profundizaría la grieta política y social que tiene al país dividido en dos. Con este panorama no es de extrañar que los principales gobiernos de occidente, y en especial la Unión Europea, anhelen un improbable triunfo de Biden. Cualquier cosa mejor que la vuelta de Trump.