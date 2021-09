Más firmes tras la división en la Diada

El independentismo catalán salió ayer de la Diada de 2021 más dividido y debilitado. La fragmentación fue más allá del constante desencuentro entre los principales partidos que defienden la ruptura de Cataluña con el resto de España -ERC, JxCat y CUP-, y escenificó el divorcio de parte de los partidarios de la independencia con sus representantes políticos. Los pitos e insultos -aunque también hubo vítores-, no sólo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sino contra el líder de ERC, Oriol Junqueras, pusieron de manifiesto la frustración que ha generado entre los independentistas de base no haber mantenido la promesa de declarar la república catalana y desarrollarla. Ni siquiera respetaron a quienes han estado presos y ahora son libres por el indulto decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez se libraron del castigo verbal. La ensoñación del procés sólo ha traído desestabilización y regresión económica a Cataluña. Por eso, tras esta Diada que certifica el fracaso del intento de romper el consenso constitucional y la unidad territorial, la sociedad española debe reaccionar, si cabe, con más firmeza. Buena nota de ello debiese tomar el Gobierno de España, que aunque tiene como socios parlamentarios a los partidos independentistas, no debe hacer cesiones de ningún tipo y menos consentir la convocatoria legal de un referéndum para que sólo los catalanes voten si se separan del resto de España o no. En ese juego de equilibrios, a veces imposible sin ocasionar graves consecuencias, que el Ejecutivo de España mantiene al apoyarse en los independentistas, Andalucía, como autonomía histórica y precursora de una igualdad real conquistada el 28 de febrero de 1980, ha de estar muy atenta a cualquier atisbo de conceder a Cataluña privilegios, precisamente ahora que está a punto de reactivarse la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, en un ambiente de desconfianza mutua.