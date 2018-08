El gobierno debe actuar con los menores solos

El Gobierno de España debe tomar una decisión urgente para resolver los problemas de acogimiento de los menores extranjeros no acompañados, una competencia que es de las comunidades autónomas y por cuyo motivo estos niños y jóvenes se siguen quedando en Andalucía. Los centros especiales para ellos en la provincia de Cádiz están saturados, por lo que se ha tenido que proceder a la reubicación de 88 menores en otras instalaciones de la comunidad autónoma. De momento, se han quedado en Carmona y en Marchena. Si una Europa dividida ha llegado al acuerdo para repartir a los últimos náufragos del Aquarius, resulta sorprendente que España y sus comunidades autónomas no logren una solución permanente para el reparto en la atención de estos menores. Como poco, causa sonrojo que comunidades con Cataluña y Valencia se afanen en recibir a los migrantes rescatados en Libia, pero se nieguen a ayudar a la Junta de Andalucía en este asunto. O el Gobierno lo soluciona, mediante un acuerdo con las autonomías, o debe destinar fondos para cubrir estas necesidades presupuestarias. Pongamos algunas cifras. A España llegaron en 2017 un total de 2.500 menores, la mayor parte de ellos en pateras, lo que supuso un 60% más que el año anterior. Pero es que hasta el 31 de julio de 2018 habían llegado a las costas andaluzas un total de 3.700 chavales. El centro de La Línea albergaba a 220 de ellos cuando la capacidad es de 24, y el de Algeciras, a 51 con espacio para 16. No es lo mismo la acogida de migrantes que de este tipo de menores, ya que pasan a ser tutelados por la Administración española y requieren de otro tipo de atenciones. Se da la circunstancia de que la mayor parte de ellos son marroquíes, por lo que el Gobierno español debe apurar las negociaciones con el país vecino. Representantes marroquíes viajaron, recientemente, a Francia a hacerse cargo de estas repatriaciones. Ésa puede ser una solución.