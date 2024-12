La aprobación por el Parlamento de Andalucía de los Presupuestos de la Junta para 2025 ha coincidido en el tiempo con la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas de la última revisión de los datos de Contabilidad Regional. Por un lado, las cuentas para el año que viene reflejan una situación de empuje: la administración regional va a contar con un récord de recursos para aplicar a sus políticas educativas, sanitarias, sociales y de impulso económico. Ello es fruto de una situación pujante, con crecimiento sostenido y generación de empleo, que permite el aumento de la recaudación y de las transferencias del Estado. Pero, por otro lado, los datos del INE vuelven a reflejar la realidad de una Andalucía que está a la cola de España en el PIB por habitante, que es el principal indicador de riqueza, y es la penúltima comunidad –sólo superamos a Extremadura– en competitividad. El PIB per cápita andaluz es prácticamente la mitad del de la Comunidad de Madrid, que encabeza el ranking. Estos datos no deben ocultar, sin embargo, que se ha producido una ligera convergencia entre el PIB andaluz y la media nacional. Vuelve a demostrarse que cuando en España hay crecimiento, Andalucía lo hace a una tasa un poco más alta y cuando lo que se produce es un decrecimiento, el andaluz es algo más acentuado. Esta es la realidad económica de una región instalada en el furgón de cola de los indicadores españoles desde que hay datos, pero en la que se detecta un optimismo de cara al futuro más próximo que, posiblemente, no tenga precedentes en las últimas décadas. Andalucía se mueve, pero necesita que ese movimiento se acelere y para ello no basta sólo el impulso de las administraciones. Sin embargo, es responsabilidad de la Junta que se cree el entorno regulatorio y fiscal para que las empresas, que son las generadoras fundamentales de riqueza, encuentren motivos para invertir. Hay que darse mucha más prisa.